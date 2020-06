'Cómo pintar como van Gogh' Dámaris Bojórquez te enseña a recrear 'La noche estrellada'

Hermosillo, Sonora.- Como parte de la Agenda Cultura Sonora Digital, la artista visual Dámaris Neftalí Bojórquez Gámez participó con su video tutorial Cómo pintar como van Gogh, en el que habla no solo del artista, sino que también explica principios básicos de la colorimetría.

La artista dirige el segmento a quienes buscan nuevas actividades para realizar durante el periodo de cuarentena, e invita a todos a seguir las indicaciones y resguardarse en casa.

TRAZOS Y COLOR

En una entrevista con TRIBUNA, Dámaris Bojórquez explicó a detalle la razón de realizar este tutorial.

Creo que además de que Van Gogh es un pintor muy famoso y conocido dentro de la cultura popular, su estilo es fácil de imitar, ya que no es totalmente realista y los colores no son tan matizados, así que una persona que no sabe mucho de color o dibujo puede tener un buen resultado con algo de guía”.