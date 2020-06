Colectivo LGBT de Cajeme celebra la diversidad con actividades para toda la comunidad

Cajeme.- Con talleres, conferencias y arte se llevará una jornada de actividades, desde el día 22 hasta el 28 de junio, organizada por el Colectivo Just Fly la Diversemana: Porque hasta en el desierto sale el arcoíris.

Este 23 de junio se presentará la obra de teatro ‘No soy el diablo, soy Lotería' dirigida por Rafael Evans, por el Colectivo Independiente punto 3 a las 18:00 horas

Tenemos muchos colores y un día no alcanza para festejarlos a todos", afirman Pedro Beltrán y José María Rojo, miembros del Colectivo en una entrevista con TRIBUNA.

Miércoles 24 de junio: Miércoles 24, taller 'Salud sexual para personas LGBTTTIQ' por Scora Unison

En el 2012, cuatro chicos homosexuales se reunieron para el colectivo Just Fly, debido a la falta de visibilidad que había con respecto al tema de la diversidad sexual, según comentó Beltrán. Como cada año, al igual que miles de miembros de la comunidad LGBTTTIQ, el 28 de junio Just Fly celebra el Día Internacional del Orgullo LGBT con una marcha en Ciudad Obregón, para terminar con presentaciones artísticas, sin embargo, este año dicha reunión no será posible por la contingencia sanitaria, pero los planes de celebración siguen en pie con el apoyo de las redes sociales.

Jueves 24 de junio: foro ¿Cómo es la vida después del closet?' dirige Pedro Beltrán, modera Juan Antonio Ontiveros

La Diversemana tiene el objetivo de visibilizar la comunidad. Buscamos que lo que somos no sea una debilidad, sino una fortaleza", expresó José María Rojo.

Viernes 26 de junio: la bohemia.com final del concurso dirigen José María y Julissa a las 18:00 pm

A través de redes sociales Just Fly transmitirá conferencias sobre orientación sexual, talleres de salud, noche bohemia, obra de teatro y foros especiales. Conoce el programa.