Estímulo Fiscal para la Cultura y las Artes de Sonora, sin paridad de género

Hermosillo, Sonora.- El pasado 12 de junio el Instituto Sonorense de Cultura dio a conocer la primera selección de proyectos del Eficas 2020, que al transcurrir los minutos, levantaron polémica entre las redes sociales de artistas, creadores y activistas que expresaron inconformidad por el primer resultado.

Algunos de los aspectos a analizar sobre el resultado son el hecho de que el año pasado fueron recibidos 91 proyectos, se llevaron a evaluación 74 y fueron aprobados 48, mientras que en esta primera selección se recibieron solo 15, de los cuales un proyecto fue descartado, 14 cumplían con los requisitos y fueron aprobados.

De estos mismos 14 proyectos, 13 proceden de la ciudad de Hermosillo, dejando (por el momento) fuera la participación de artistas de otros municipios. Además de este dato, la colectiva feminista Marcha de las Putas Sonora señaló existía una falta de normas para garantizar la paridad de género en estas convocatorias, pues de los 14 seleccionados 9 corresponden a proyectos de hombres y 5 de mujeres.

Esta misma asociación denunció públicamente a Josué Barrera, uno de los acreedores del apoyo, como un presunto agresor sexual, dando a conocer el descontento de la comunidad por dicha selección. Para resolver las dudas que surgieron en torno a los temas, Guadalupe Osuna, quien es la encargada del programa de Estímulo Fiscal para la Cultura y las Artes de Sonora, respondió en una entrevista con TRIBUNA los cuestionamientos surgidos en base a los puntos señalados anteriormente.

No se puede pasar por alto la comparación entre proyectos Eficas presentados el 2019 y 2020; Osuna explica que “todos sabemos que este año es atípico, pero hemos ofrecido asesorías desde enero, aunque las reglas se publicaron el 2 de abril y se difundieron a partir del día 7 del mismo mes, en plena contingencia por COVID-19”.

Por otra parte, 13 de los proyectos corresponden a la ciudad de Hermosillo y uno a la Ciudad de México, la licenciada en derecho Ismene Figueroa, fundadora de Marcha de las Putas Sonora, cuestiona:

¿Cómo se garantiza el acceso a oportunidades a personas que viven en comunidade rurales y pueblos donde no hay acceso a Internet?, es otro principio constitucional de un derecho básico de que todos tenemos derecho a la cultura y que el Estado debe garantizar esa accesibilidad”.

La encargada de 'Eficas' explica que se realizaron talleres para aclarar dudas sobre el proyecto. La encargada de Eficas resaltó que es importante que los municipio demuestren interés en la cultura

Osuna asegura haberse comunicado con personas de San Luis Río Colorado, Empalme, Guaymas, Álamos y Arizpe, pero que también depende de “el interés de cada municipio”.

Por otro lado, Ismene sentenció que tras analizar los resultados de proyectos, observó selecciones que podrían parecer imparciales:

Me pareció que no se cumplía con varios principios que supuestamente varias instituciones deben cumplir, como son la paridad de género y la imparcialidad, incluyendo un tema de ética donde habla que las personas se deben conducir respetando a los demás, todo lo que implicaría y viendo cómo eran los antecedentes, principalmente lo primero que me brincó fue que hayan elegido a Josué Barrera”, quien cuenta con 7 denuncias en el movimiento MeToo Sonora, por presunta violencia sexual.