Obras de arte adquieren vida en la nueva producción de Andamios Teatro

Cajeme.- Andamios Teatro tiene una nueva propuesta para los amantes de la pintura y los museos, se trata de un proyecto que nace de una convocatoria 'Apoyo a espacios independientes en resiliencia' del programa Contigo en la Distancia de la Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura

La compañía de teatro de la ciudad de Hermosillo fue seleccionada por la puesta en escena del teatro cabaret Musée Vivant, donde los personajes de cuadros reconocidos hacen una crítica a la condición humana desde la perspectiva de la naturaleza en la que fueron pintados.

Con el apoyo de Nora Huerta, de la compañía Las Reinas Chulas, la obra se fue puliendo, cada actor se encargó de realizar su texto y se llevó a cabo una dirección en conjunto, Hilda explica las temáticas que se abordan en Musée Vivant.

Entre otros temas, La mujer comiendo plátano hace una crítica hacia la gordofia:

El cuadro del desesperado rompe con el romanticismo, entra al realismo y dice ¿la vida es otra cosa', también es desesperanza, dolor, no todo es la Venus, no todo tiene este prototipo de belleza", dice la actriz.

La también presentadora de las Las Matriarcas, explicó que se toca el tema de los estigmas que debe cargar un hombre:

Un hombre no llora, es valiente, no se raja, es macho. Hay que reflexionar sobre las nuevas masculinidades. Si nosotros pensamos desde ese espacio, de lo que tienen que cuestionarse los hombres, no habría tanta violencia, tanto dolor y tanto rencor que han contenido", añade.