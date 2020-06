Habitar tu cuerpo para sanar: Ali Salguero artista y persona no binaria da clases de danza y hula

Hermosillo, Sonora.-Ali Salguero no se identifica con ningún género y por lo tanto se considera una persona no binaria. Estudió Artes Escénicas da clases de danza y tiene un proyecto para ayudar a personas trans a conectarse con sus cuerpos a través de la danza en búsqueda de una mayor libertad.

Su encuentro con las artes fue en la preparatoria del Cedart, acercándose a la música. Ahí conoció el teatro y otras disciplinas.

Hasta mis 15 años disfrutaba bailar como todo mundo lo hace, pero lo asociaba con algo muy femenino. Yo era tímida, no hacía nada corporal, ni educación física. Estaba totalmente desconectada con mi cuerpo”.

Con el hula empezó a moverse. Lidia Ramírez la invitó al segundo Festival Malabarero. Entró a estudiar Artes Escénicas a la Unison y la danza contemporánea la envolvió.

Las clases con enfoque de movimiento somático, la improvisación, conectaron conmigo. Me hicieron sentir, que podía habitar mi cuerpo”, dijo Ali.

Ali dice tener trastorno de lateralidad y cierto grado de Asperger, lo que le dificulta relacionarse con las demás personas. Pero empezó a dar clases, por lo que encontró en la docencia una forma de sanar. Y es que durante su adolescencia no había suficiente información sobre identidades y orientaciones sexuales diversas.

No era tan difundido el tema, no tenía modelos a seguir o figuras con las que me identificara, creemos que nadie nos entiende y eso es lo doloroso”, expresó.