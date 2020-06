Roberto Campos, una mente surreal que se ha vuelto viral por sus imágenes

Ciudad Obregón, Sonora.- Originario de Ensenada, Baja California, Roberto Campos, de 28 años de edad, ha logrado abrirse camino y darse a conocer en el mundo de la fotografía y el diseño, con sus obras surrealistas y conceptuales que se han vuelto virales en las redes sociales, además de ser publicadas en importantes revistas.

Con su carrera en Diseño Gráfico recientemente concluida, Campos ha logrado fundar su propia agencia de diseño y publicidad, impartir talleres universitarios y trabajar con la agencia de publicidad situada en el puesto número ocho del rankin nacional.

SU TRABAJO DE FOTOGRAFÍA

En una entrevista con TRIBUNA, Roberto Campos habló de su trabajo y el ascenso profesional que ha experimentado gracias a sus ediciones.

El artista visual define su estilo como “dark, triste y melancólico”, gusta de producir imágenes con las que cualquier persona pueda identificarse:

A mis modelos, es raro que les pida que sonrían, trato de que oculten su rostro o estén de espaldas, me gusta generar esa soledad, expresión de apartamiento; cuando ves a la modelo de espalda, te puedes proyectar más sobre ella, cuando ves a la modelo de espalda y no sabes cómo es su rostro, las personas dicen ‘yo me siento como ella’”, mencionó Campos sobre sus preferencias artísticas.

Pese a su talento, Roberto se enfrentó a ciertos retos en su tierra natal, donde sus imágenes no eran consideradas arte por los fotógrafos de la vieja escuela, para presentarse en galerías, según explica:

Yo quería exponer, pero no me dejaban, me decían ‘eso no es fotografía’, fue muy difícil”, expuso el entrevistado, sin embargo, las recompensas de su paciencia comienzan a verse reflejadas.