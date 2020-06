El mundo de colores de Sandra Pérez León Gutiérrez, artista cajemense

Ciudad Obregón, Sonora.- Sandra Pérez León Gutiérrez es una joven artista cajemense que no deja de sorprender con su talento. Con 17 años de edad, ha participado en 38 exposiciones colectivas y seis individuales, sin contar los proyectos que se avecinan al concluir la cuarentena.

Desde los 5 años comenzó su preparación artística en la Academia de Artes y Oficios Elsa Cacho y hoy domina el acrílico, óleo, carbón y transfer, entre otras técnicas.

NUEVOS PROYECTOS

Sandra, al igual que muchos artistas, tuvo complicaciones con la cuarentena al verse orillada a posponer nuevas exposiciones, entre ellas una con la maestra Elsa Cacho, otra con Apalba y una más con el tema de Bacanora que se presentaría en el Museo Sonora. Sin embargo, esto no la ha detenido para seguir creando y presentando su trabajo de forma virtual.

Me inspiro mucho en los colores más que en un tema, me gusta mucho todo lo que se puede lograr haciendo mezclas a partir de un solo color", declara Sandra.

Por otra parte, la artista compartió su alegría dando a conocer que su obra ‘Recuerdos’ es la imagen de la portada de la revista Yuku Jeeka.

Me dio mucho gusto porque me dijeron que les gustaba el colorido de mi arte, estaba entre esa y un gallo que hice para la exposición ‘Se va y se corre’ y me alegró porque son muchas personas en la agrupación que lo consideraron”, dijo Sandra, quien es miembro de Apalba desde 2015.