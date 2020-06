Colectivo Uno al rescate; estudiantes luchan por diversas causas sociales

Ciudad de México.- De la preocupación ante la crisis sanitaria surgió la creatividad de 18 estudiantes de publicidad, que, junto a su maestro, han organizado algunas actividades virtuales como conferencias y un festival artístico, esto con el fin de recaudar donativos para apoyar distintas causas sociales. Colectivo Uno se divide en 4 grupos dirigidos por Pete Manzana:

COMUNIDADES VULNERABLES

Hace un mes los estudiantes universitarios decidieron materializar lo que inició como proyecto escolar, fundando el Colectivo Uno. El primero de los eventos se llevó a cabo hace una semana, apoyando a la fundación Milagros Caninos. Realizaron una videoconferencia con rescatistas y la entrada de la conferencia se manejó con un costo/donativo para la fundación.

También ellos abrieron la cuenta de TikTok del colectivo y están subiendo videos para entretener a los más pequeños del hogar, pues ellos también son un grupo vulnerable.

DEL PLAN A LA ACCIÓN

Por otra parte, el pasado 4 de junio el Colectivo Uno organizó el festival artístico virtual Street Fest: Stay Home, en el que colaboraron con la fundación El Caracol para apoyar a lo que llama ‘poblaciones callejeras’ por medio de los donativos del público.

Con una gran estrategia de difusión y un objetivo conciso, los jóvenes pasaron de los planes a los hechos con solo una semana de difusión apoyados con los recursos que tenían a su alcance.

Aunque el evento ya se transmitió en vivo, los videos de las presentaciones quedaron grabados en la fanpage del Colectivo Uno, de la misma forma, la cuenta bancaria de la fundación El Caracol, pues los donativos continúan abiertos.

Los artistas en cambio pudieron utilizar el evento como plataforma para dar a conocer su trabajo y apoyar una noble causa social.

LAS OTRAS CAUSAS

“Nos dimos cuenta que durante la cuarentena los niños, que son las personitas que más energía tienen, están padeciendo de pequeña crisis de ansiedad. No van a la escuela, no van a los parques, no tienen interacción con el mundo. Quisimos ayudarles a las mamás a entretener a sus hijos en casa para que no se sientan aburridos o encerrados”, declara Ulises, representante del equipo de niños.