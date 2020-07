A 30 años de arqueología en Sonora el INAH celebra sus hallazgos

Hermosillo, Sonora.-Este 2020 el programa de Protección Técnica y Legal de Zonas Arqueológicas y Paleontológicas en Sonora (Ptlzaps), cumple 30 años de su existencia y crecimiento.

En una entrevista para TRIBUNA el arqueólogo e investigador César Armando Quijada López, habla del programa y en qué consiste la labor que desarrollan como integrantes del Instituto Nacional de Antropología e Historia en el estado.

Algunos de los resultados que los investigadores muestran para celebrar las tres décadas de trabajo son en el análisis de materiales del salvamento de obras asociadas a la subestación Empalme, de materiales arqueológicos, salvamento de gas natural del noroeste y la recuperación de una momia en el cerro La Yaqui, entre otros.

Desde 1978, César Quijada pertenece al INAH y al Centro INAH Sonora desde 1989. Durante este tiempo, el científico ha sido parte del programa de protección de zonas arqueológicas.

Consiste en revisar aquellos predios y obras de infraestructura que tanto el Gobierno Federal o los municipales, pero también la iniciativa privada como compañías privadas y constructoras, que solicitan que su obra no afecten o destruyan sitios arqueológicos”, explicó Quijada.

El programa ha tenido varios nombres que han ido cambiando conforme a las distintas administraciones, según cuenta Quijada, al igual que este, han surgido otros proyectos que buscan salvaguardar información y vestigios históricos que podrían pasar desapercibidos.

Durante mucho tiempo se pensó que en Sonora no había sitios arqueológicos porque no veían arquitectura. En el norte de México hay arqueología sin arquitectura, es decir no hay pirámides como en Teotihuacan o Chichén Itzá, pero sí hubieron campamentos recolectores en zonas semidesérticas o los grupos ya agricultores en los valles de los diferentes ríos”.