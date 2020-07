El 'Profe Franky' enseña cultura y lengua yaqui en YouTube

Loma de Guamúchil.- Por medio de videos en YouTube, el maestro Teodoro Buitimea Flores se ha dado a la tarea de combatir el problema del desplazamiento de la lengua Yaqui, apoyándose con la tecnología desde la Loma de Guamúchil.

El maestro ha enseñado su idioma en Itesca Vícam, Universidad Lasalle, Escuela Iberoamericana de Ciencias de la Salud y Sewa Tomteme, sin embargo, con la pandemia, las clases se transformaron a la modalidad virtual, por lo que el profe Franky tuvo que adaptarse a la nueva normalidad, y en el transcurso beneficiar a tantas personas como sea posible.

El profesor decidió abrir su canal de YouTube tras identificar dos problemáticas que vive su comunidad.

Tras consultar la idea con amigos y miembros de la tribu, Buitimea encontró que con este proyecto podría "combatir el desplazamiento de las lenguas originarias”.

De ahí viene la segunda razón para subir sus videos.

Cuando un yaqui muere, no solo muere la persona, la lengua fallece con él, no vuelve a nacer, el desplazamiento de la lengua es muy fuerte, es una lengua amenazada", enfatiza el profe Franky.

Aunque hubo quienes se opusieron a la iniciativa del maestro, la respuesta final fue favorable, pues ayudaría a fortalecer el idioma en su comunidad.

Dijo que las clases son dirigidas especialmente a yaquis que manejan un nivel académico bajo, por lo que en cada segmento de 10 minutos utiliza un lenguaje sencillo para aprender los vocablos desde el principio.

El maestro también incluirá clases de historia, así como tradiciones y rituales de su tribu.

Me dirijo a jóvenes y personas mayores. A los mayores les digo, hablan muy bien su lengua, pero hay una debilidad que están presentando, y es que desconocen su historia, hablan de esas glorias pasadas, pero se quedan nada más con Cajeme y Tetabiakte, con esto me permito ofrecerles también un poquito más de conocimiento sobre esta parte. En otro orden de ideas, a la juventud se le negó adquirir su lengua materna en el seno familiar, fueron víctimas del desplazamiento por la tecnología", cuenta el entrevistado de 65 años.

Aunque llevar a cabo esta labor no ha sido miel sobre hojuelas, según cuenta Franky, ha recibido felicitaciones por parte de yaquis en Arizona y otras partes del país. El maestro tiene miles de visualizaciones, pero invita al público en general a suscribirse:

Soy una persona mayor y todavía me emociono cuando veo que aún sirvo para algo, puedo contribuir, hago lo que me corresponde como profesor, enseñar y formar a quien quiera formarse, hay quienes luchan en la política, otros defienden la parte cultural y ritual, yo los abrazo y me sumo a ellos desde mi lugar".