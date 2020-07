Primer Exposición Pictórica Colectiva Virtual de Apalba

Cajeme.- La Agrupación Para las Bellas Artes es una de las instituciones culturales que no dejan de moverse, incluso en tiempos de contingencia, pues con su nueva exhibición despidieron el mes de junio y reciben julio, esperando que el panorama para las artes pinte mejor en lo que queda del año.

La Primera Exposición Pictórica Colectiva Virtual de Apalba fue publicada en formato de video en las redes sociales el pasado 26 de junio. Cabe mencionar que los autores de la exhibición dedicaron su nuevo proyecto a la señora Irma Arana Rodríguez, presidenta de Apalba, a quienes los artistas describieron como ‘gran impulsora del arte en Cajeme’.

Fueron 25 los artistas que participaron en la innovadora exposición, entre ellos Oswaldo Favela, Alberto García, Laura Gómez y Edna Patricia Guzmán. Los autores presentaron algunos de sus cuadros más representativos, que ellos describen como

En una entrevista con TRIBUNA, Irma Arana habló del crecimiento de Apalba y de la importancia de la tura y las artes en tiempos de contingencia.

La señora Irma Arana también menciona que durante este tiempo Apalba ha sobresalido como una de las asociaciones civiles dedicadas a la cultura más importantes del país:

Arana destaca que su labor se ha visto limitada por la pandemia, sin embargo, dirigir Apalba nunca ha sido un trabajo sencillo, porque "para hacer este trabajo se necesita mucha pasión, se buscan apoyos, se tocan puertas, no cualquiera lo hace", explicó.

No he parado de trabajar, para mí la cultura es una pasión, la disfruto como no tienes idea", añadió.