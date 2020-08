Romina Becker resalta la diversidad de la belleza mexicana a través de sus ilustraciones

View this post on Instagram

El amor echa fuera el temor. En nuestro camino de vida podemos llegar a toparnos con personas maravillosas y aprender muchu00edsimo de ellas. A veces, podemos dejar una huella en las personas de la que no tenemos ni idea. Tengo el placer de conocer a @rebecagodoyr desde hace unos au00f1os y le platicaba que ademu00e1s de admirarla como una mujer, talentosa, trabajadora, divertida, etc. Tambiu00e9n la admiro mucho como madre y como esposa. Su relaciu00f3n con @mrfredousky y la forma en la que la veo interactuar con sus hijos ha sido de gran inspiraciu00f3n para mi. Hoy, la historia de Rebeca, que agradezco mucho haya tenido el valor de compartir con todxs nosotrxs, nos inspira a ser agradecidos, a conectarnos con nuestra espiritualidad, a ser fuertes y valientes, pero sobretodo, a dar amor a manos llenas todos los du00edas porque es la manera mu00e1s positiva en la que podemos mejorar nuestro entorno. Rebeca, gracias, por tanto. Tal vez si no hubieras contado tu historia probablemente nunca hubiera tenido el valor o la oportunidad de platicarte la huella que dejaste en mi, eres una historia de inspiraciu00f3n y valentu00eda. Te admiro y te agradezco permitirme ilustrar tu belleza, te deseo a ti y a tu familia lo mejor, hoy y siempre. Esta es mi primera ilustraciu00f3n de la serie #bellezamexicana un intento personal de buscar la representaciu00f3n de la belleza de la mujer mexicana que a veces no se nos presenta en los medios de comunicaciu00f3n. Le pedu00ed a Rebeca que me dejara ilustrarla con su cabello corto porque a veces no lo vemos, pero la expectativa de belleza que nos imponen a las mujeres es la del cabello largo y esto puede representar un peso muy fuerte para las mujeres que no pueden llevarlo asu00ed. Normalicemos el cabello corto en las mujeres porque eso no demerita su belleza. #RominaBecker #nosvemosenelrio . . . . #hope #survivor #cancersucks #theraphyoflove #mamacancer #ilustration #ilustracion #ilustraciondigital #ilustraciondeldia #empoderamiento #mujeresqueinspiran #sororidad #amorpropio #instaart #instaartist #feminismoilustrado