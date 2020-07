Mara Romero participará en pánel sobre cultura para grupos vulnerables

Ciudad Obregón.-Mara Romero, coordinadora del programa de Reinserción social y educativa a través de las artes en el Cereso Obregón, formará parte de la primera serie de Encuentros Virtuales 'Arte y Nuevos Imaginarios Sociales: Hacia una Nueva Colectividad’.

Organizado por la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí, estos encuentros son un espacio de reflexión sobre el arte y grupos vulnerables. La fundadora del taller La Letra Escarlata, Mara Romero participará para compartir ideas y alternativas de actividades a realizar con las personas privadas de su libertad.

En una entrevista con TRIBUNA, Mara adelantó algunos de los detalles con los que ella y su equipo han trabajado durante 4 años.

A pesar de la contingencia, Romero afirma que su labor en los centros penitenciarios no se puede detener:

En el encuentro también participarán Lulú Sánchez, Eduardo Castillo Medina y Saúl Estrada, personas que dedican su trabajo para apoyar a personas en marginación y vulnerabilidad social.

Mara habla de la importancia de capacitar y reintegrar a las personas privadas de su libertad para funcionar como miembros activos de la sociedad.

Soy más que nunca privilegiada por tener la injerencia de modificar destino, pero esto no es solo, soy un instrumento que se mueve entre varias instituciones, no me importa el color, lo que me importa es lo que estamos logrando", comentó.