La artista Elena Vega denuncia "censura" por parte de Imfoculta

Nogales, Sonora.- Elena Vega es maestra y colaboradora del Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes de Nogales y el pasado jueves 30 de julio denunció por medio de las redes sociales que fue víctima de censura por parte de la institución. El motivo fue que portaba una prenda con la leyenda: Aborto Legal ¡Ya!.

Elena, comunicó que la dirección le dio las opciones de editar el video para que solo se mostraran sus manos o regrabar utilizando otra playera, a lo cual, mostró desacuerdo.

No creo justo se me discrimine por expresar mi apoyo en la búsqueda de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, debo repetir que NO hice ningún comentario al respecto del aborto o una imposición de mi postura a través de mi trabajo y menos en una clase de grabado, trate como intento siempre de cuidar mi vocabulario", escribió la artista multidisciplinaria.