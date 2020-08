Miniaturas al rescate: El arte de Yuliana está destinado a rescatar animales en situación de calle

Cajeme.- Cajeme es un municipio lleno de talento donde abundan los artistas de diversas disciplinas. Hay danzantes, pintores, músicos y artesanos como Yuliana Guadalupe Wilson Sánchez, una emprendedora que con su habilidad para hacer réplicas miniaturas ha logrado obtener la atención de la comunidad.

The Art Of Yuls es la microempresa con la que la diseñadora gráfica ha logrado contribuir al rescate de animales en situación de calle y explotar su creatividad. En entrevista con TRIBUNA, la joven 22 años de edad habló de su proceso de creación y el origen de su inspiración.

Utilizando materiales que van desde la arcilla polimérica, papel maché, porcelana fría, plastilina epóxica y cerámica, Yuliana Guadalupe es capaz de crear réplicas miniaturas.

Desde niña siempre me fascinó hacer figuras en plastilina, pero ya desde que estaba en la secundaria en el 2012 descubrí la porcelana fría y su accesibilidad para realizarla... En 2015 compré un paquete de arcilla polimérica gracias a mis ahorros vendiendo figuras a mis amigos y fue por una tía que me los trajo de Estados Unidos, con ello me puse a practicar y trabajar”, cuenta Yuliana sobre cómo se inició en esta actividad artesanal.