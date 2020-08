Pasión, arte y disciplina, elementos en la fotografía de Ricardo León

Hermosillo, Sonora.- “No tengo el recuerdo de un momento de mi vida en el que yo no haya tenido una cámara”, expresa Ricardo León, artista, músico y fotógrafo de tiempo completo originario de Hermosillo, Sonora.

En el marco del Día Mundial de la Fotografía, el artista visual habla de la pasión y disciplina con la que se ha dado a conocer su trabajo.

Citando a Cartier Bresson, el maestro dijo: "Tus primeras 10 mil fotografías serán tus peores fotografías”, sin embargo, León considera que, con los avances tecnológicos en las cámaras digitales, “Tus primeras 200 mil fotografías van a ser las peores”, es por ello que cabe cuestionar ¿cómo tomar todas esas fotografías? Ricardo recomienda lo siguiente:

Además, agrega que es necesario repetir este ejercicio a diario y realizar correcciones de luz y color. Entre sus últimas actividades se encuentran la cobertura fotográfica escénica del Festival Internacional Un Desierto para la Danza en su edición XXIV, 2016; de FAOT 2016 en Álamos Sonora; de VISO Out Festival 2015 y 2016, Hermosillo, México; cubrió el Festival Internacional de Cine del Desierto FICD 2015; el Encuentro Nacional de Danza 2014 en Guadalajara, México, y las obras ‘Pliegues’ y ‘Desatados’, así como la 5ta Edición de Letras y Cuerpos de Antares Danza Contemporánea, sin embargo, Ricardo asegura que el mayor logro de su carrera ha sido “aprender a utilizar la cámara”.

El fotógrafo cuenta que durante tiempos de cuarentena no ha sido posible realizar trabajos en su estudio, pero en cambio, ha desarrollado un nuevo método para fotografiar a modelos de forma remota y virtual.

También recomienda y recuerda, que el encierro en casa no es un pretexto para dejar de practicar.

El estilo de Ricardo es diverso y atractivo, pasa del dinamismo y movimiento de artistas en un escenario, a retratos abstractos con luces dramáticas, pero no tiene dificultad para pasar de un contexto a otro. Afirma que para lograrlo es importante plantearse retos a diario:

Estas imágenes son publicadas en su blog ricardoleon.com, en la sección Tardes de Perros.

“Una vez me pidieron un retrato en un grupo de más o menos 120 personas. Necesitaría un lente gran angular y traía solo un telefoto… era un grupo grande pero disciplinado”, menciona Ricardo, que en esa ocasión tomó fotografías en grupos de siete para luego unir las imágenes en una foto panorámica. El artista reafirma que:

Su amplio conocimiento se debe a la práctica y constancia. Ricardo León considera que no se ha encontrado con muchos obstáculos en su carrera, pero sí tiene dos ejemplos de inconvenientes muy presentes: el respeto de su obra y el derecho de autor.

A veces me piden una fotografía y cuando la miran me piden que le quite la marca de agua, porque no comprenden que se trata de mi firma. No solamente la ley me autoriza a ponerla, me obliga a hacerlo”.