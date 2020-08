Elena Vega, la artista feminista que le da un valor "místico" a la anatomía femenina

Nogales, Sonora.- Con colores, formas y texturas Elena Vega representa las partes íntimas de la anatomía femenina utilizando diversas técnicas, la artista multidisciplinaria ha logrado captar la atención en redes sociales con su obra.

En entrevista con TRIBUNA, Elena Vega habla de su trabajo e inspiración, ya que pinta vulvas de una forma abstracta para darle un toque de misticismo a esta parte del cuerpo.

Vega se desenvuelve con distintas técnicas, tales como el colage, mosaico y óleo, entre otros. A través del arte, la pintora logra desenvolverse como persona:

Asegura que no se ha encasillado en un estilo o concepto en especial, Elena afirma que se ha dedicado en la pintura colage, gráfica y:

La artista feminista confiesa que ya trabajaba en bocetos y dibujos de la anatomía femenina por gusto propio, pero el impulso para exponer llegó en una etapa especial de su vida.

Hace algunos años me tocó ir a un 'Ladyfest' en Hermosillo, hicimos un ejercicio de convertir la forma de la vagina en un mandala, tomando en cuenta la esencia terapéutica, yo ya hacía dibujos de panochitas, asimilando la forma de la vagina como si fuera una virgen. En ese taller, la chica expresó que debíamos familiarizarnos con las formas del cuerpo. Me gustó y me sentí más tranquila y dispuesta de compartir de esta forma los dibujos”, cuenta la también publicista y mercadóloga.

Elena Vega Ceja ha participado con sus imágenes feministas en diversas exposiciones colectivas en Nogales, Sonora, abordando temas como la maternidad en la soltería, el aborto y la sexualidad, los cuales, pese a la aceptación del público han levantado polémica.

Me han censurado un poco por el hecho de ser vulvas y mis formas de nombrarlas… La reacción del público es simpática, si yo digo que es una panocha genera una risa, pero siempre muy agradable porque es una simulación, una vagina figurativa. Pero si he visto reacciones más serias cuando involucro temas divinos como lo sería una virgen, pero por lo regular mi obra es muy bien recibida”, dice Elena.

Sin embargo, la artista asegura que el objetivo de su obra es lograr un impacto en la sociedad con respecto a la concepción que se tiene sobre el cuerpo femenino.

A post shared by #ElenaVega (@eleniuxcejaa) on Jun 11, 2020 at 1:34pm PDT

View this post on Instagram

Para mí es muy importante la visibilización de la mujer en todo su cuerpo en todas las formas, y no me gustan los y las pintoras que pintan la forma de la mujer que, sin cara o extremidades, se me hace vacío y superfluo. El desnudo debería ser más natural en todo el arte. No causar morbo para mí es un avance”.