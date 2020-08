Lucha y reflexión este Día Internacional de los Pueblos Indígenas

Cajeme.- Promesas sin cumplir, falta de agua, de seguridad y salud son solo algunas de las problemáticas que sufren los pueblos indígenas. En esta fecha conmemorativa, María Trinidad Ruíz, coordinadora de Culturas Populares Indígenas y Urbanas en Cajeme y José Romero, autoridad tradicional de la Colonia Macurawe, hablaron del tema en entrevista con TRIBUNA.

María Trinidad Ruiz Ruiz defiende el significado de conmemorar dicha fecha:

La coordinadora de Culturas Populares, señala que esta fecha es importante para todos, menos para los pueblos originarios, pues el 9 de agosto no es un día de celebración popular en diversas tribus que más bien festejan conforme a sus tradiciones. Se trata de una fecha conmemorativa, establecida por la Unesco, para la sociedad en general con la que se busca generar respeto y conocimiento sobre los pueblos indígenas.

Como parte de la celebración existe un programa nacional con los pueblos indígenas como eje, la participación de distintos especialistas que hablarán sobre periodismo cultural, formación periodística medios públicos, derechos humanos y radios indigenistas, no obstante, no todo es celebración y alegría pues justo en esta época miembros de la comunidad se enfrentan en un conflicto con la Tribu Yaqui por el uso de la tierra.

Nos preguntamos ¿por qué debemos querer a la Tribu Yaqui si no nos dejan pasar por la carretera, si bloquean y piden dinero?, bueno pues es muy sencillo, los Yaquis no están exigiendo nada que no les corresponda. Es cierto que hay un decreto que firmó el presidente Lázaro Cárdenas. Es cierto que les asignó una cantidad determinada de hectáreas entre sierra, valle y costa y además toda el agua necesaria para la siembra de sus cultivos, pero esa cantidad de tierras no está medida como se puede hacer ahorita con medidas exactas y ahí es cuando surgen los conflictos, porque de una parte se han apropiado otros”, plantea María Trinidad.

También, describe el contexto de las carencias que sufren miembros de la tribu de forma habitual.

Si llegáramos a comprender que la mayoría de las personas no cuentan con agua suficiente para consumo humano, ya no digo para bañarse ni regar, además no es agua potable. Y no solo eso, si habláramos de enfermedades erradicadas en la ciudad que allá todavía existen y que las personas se mueren y no saben por qué, aparte de carecer de un sistema de salud adecuado”, dice la experta. María Trinidad recordó una charla que sostuvo hace años con el fallecido Juan Silverio Jaime León, quien le contaba que cuando se instaló la caseta de cobro se hizo con la condición de aportar recursos para el bienestar social de la Tribu Yaqui: “Y eso nunca ha pasado”, sentencia.