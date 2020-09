Arte con sentido social; en Sonora artistas y activistas han visibilizado el feminicidio y otras violencias de género

Cajeme.- A través de la historia el arte ha sido una forma de manifestación y denuncia de los problemas sociales a nivel mundial; en Sonora hay registros de instalaciones artísticas, reproducciones de exposiciones gráficas, festivales y puestas en escena que visibilizan diferentes violencias en contra de las mujeres que tratan de hacer conciencia sobre esta otra pandemia.

En Cajeme desde la primera solicitud para que se declare la Alerta de Violencia de Género en contra de las Mujeres (AVGM) hecha por Manitas por la Equidad y No Violencia A.C., así como Alternativa Cultural por la Equidad de Género A.C., surgieron diversas acciones desde el arte como la instalación artística de Elina Chauvet Zapatos Rojos.

Ese movimiento continúa porque los feminicidios y desapariciones de mujeres y niñas van en aumento y el pasado 5 de septiembre se viralizó la frase ‘¿Cuántas muertas son muchas?’, campaña del Colectivo Independiente Punto Tres y Morras en la Lucha.

En el 2015, las agrupaciones Mujer Construye, Red Feminista Sonorense y otras, solicitaron permiso por escrito a la artista mexicana Elina Chauvet para reproducir e instalar su obra ‘Zapatos Rojos’ en Cajeme. Dicha instalación artística fue creación de la artista por su duelo personal y para visibilizar los feminicidios y desapariciones de las mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el 2009.

A cinco años de esa primera solicitud de la AVGM y de la instalación de su obra en Cajeme, Elina Chauvet dio entrevista a TRIBUNA.

Yo pensaba que este año no tendría réplicas de esta obra por la pandemia y además siempre me gusta pensar que algún día no tenga sentido. Como artista me entristece ver que las cosas no han cambiado. Yo la hice por la rabia e indignación de la muerte de mi hermana y buscando mi contribución al cambio social. Ya me la pidieron en Finlandia y en Suecia para octubre de este año”, expresó Elina.