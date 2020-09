Cultura: Un compromiso público. Artistas de Cajeme y Guaymas esperan el informe de gobierno

Ciudad Obregón.-Artistas de los municipios de Guaymas y Cajeme, en entrevista con TRIBUNA, manifestaron que “la cultura nunca ha sido prioridad”, de manera que con la pandemia y los recortes presupuestales a este rubro "cada vez es más difícil hacer arte", pero para ellos continuar en su labor es un compromiso. Además, consideran que también es una responsabilidad de los gobiernos y la sociedad.

Los artistas reconocen que se han mantenido algunos programas de apoyo a la cultura en sus localidades, pero consideran que la falta de continuidad a estos entre cada administración, así como la falta de promoción de participación de la comunidad en eventos culturales son factores que también afectan su desarrollo.

Daniel Moreno Blanco es un músico con más de 20 años de experiencia que ha trabajado de forma independiente como docente y actualmente es director de la Orquesta Filarmónica Juvenil Fray Ivo Toneck. Su visión de los problemas y necesidades de la cultura en Guaymas es referente a la burocracia.

Aunado a esto, señaló que la sociedad en general atraviesa por un momento difícil y que la cultura es uno de los principales afectados durante la pandemia, pero antes de esta ya se tendría que haber trabajado con otros factores que impiden el fortalecimiento creativo.

Considero que el trabajo es insuficiente porque es difícil, porque no se cuenta algo que ocurre no particularmente en esta administración y es que no se cuenta con los recursos necesarios para seguir una dirección… eso tiene que ver que no existe continuidad de una administración a otra”, indicó.