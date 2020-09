En Navojoa el Patrimonio cultural está en el olvido

Navojoa, Sonora.-Durante el último año, la cultura y las artes se han enfrentado a grandes retos en todo el mundo, pero es importante rescatar lo bueno en tiempos difíciles, como los avances de la materia. Además, identificar las necesidades y áreas de oportunidad para mejorar el desarrollo de esta.

Este día es el Informe de Gobierno del H. Ayuntamiento de Navojoa y el gestor cultural Pedro Preciado y el músico Carlos Hollman hablan desde su perspectiva para describir la situación artística y cultural que se vive en la región del Mayo.

El músico con 25 años de experiencia explica que en Navojoa, si bien es cierto que en la ciudad se realizan programas como los Domingos Culturales en la Plaza 5 de Mayo, donde artistas regionales y de la localidad se presentan al público, es necesario mejorar otros aspectos de la promoción y el fomento a las artes.

El artista refiere que la falta de apoyo tiene que ver con la cultura de los ciudadanos con respecto a la asistencia de eventos artísticos:

Entre los programas y eventos que Hollman predice que se mencionarán en el informe de su localidad se encuentran las actividades del grupo de teatro Cuarta Pared, su participación en el FAOT, los Domingos Culturales y las clases de música en el Instituto Nacional de Bellas Artes de Navojoa.

De la misma forma, espera que se trabaje en nuevos proyectos y alternativas para resolver el problema de las infravaloradas expresiones artísticas.

Por su parte el gestor cultural Pedro Preciado, reconoce que la presente administración ha demostrado interés en impulsar otras disciplinas.

Preciado considera que un problema como el desinterés por parte de la comunidad en aprender las tradiciones y cultura de la Tribu Mayo, puede ser tomado como área de oportunidad para que se trabaje en el resto de la administración.

El entrevistado asegura que en colaboración con otros gestores, se ha trabajado de forma independiente para transmitir los conocimientos de los rituales, vidas, modos y costumbres de los Mayos.

Tenemos un problema, la sociedad navojoense no le tiene aprecio a sus raíces, no porque alguien se los haya inculcado. No se han generado programas de patrimonio cultural, programas de creatividad y diversidad cultural, no han alimentado las conversaciones y ni siquiera hay un grupo de gestores culturales que podamos trabajar en equipo para salvaguardar esto. Faltan talleres de humanización y reconocimiento patrimonial. Si un joven de secundaria ve una manifestación artística de la Danza del Venado, lo ve como algo gracioso más que nada, no como algo que le pertenezca a su identidad”.