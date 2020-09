Conflicto tras la censura, surgen desacuerdos entre artista e Imfoculta

Nogales, Sonora.- A principios de agosto, la artista Elena Vega Robles realizó una denuncia por medio de sus redes sociales al identificarse como víctima de censura por parte del Instituto Municipal de Fomento para la Cultura y las Artes (Imfoculta), donde trabajó hasta el día 19 del mismo mes, al darse por terminado su contrato.

Actualmente resurgió la polémica, pues Elena relaciona el final de sus servicios para el instituto, con una publicación en donde expuso las inconformidades que se presentaron en la institución.

Los hechos ocurrieron luego de que Elena asistiera a Cecun para filmar las cápsulas de sus clases de grabado. En ese momento, la también pintora utilizó una camisa con la leyenda: Aborto legal ya!, y el equipo de trabajo le dio la indicación de cambiar su prenda o editar el video para que en ningún momento fuera vista su playera, a lo cual, Vega se mostró en desacuerdo, por lo que expuso la situación.

Yo pienso que desde lo que pasó con la denuncia ya no hubo comunicación, o fue muy entrecortada con la directora y yo; pedía citas y que pusieran atención a mi horario, pues estaba trabajando mucho… yo sabía que mi contrato se iba vencer el 19 de agosto, pero nunca recibí un aviso de que no se renovaría, me enteré por un compañero”, cuenta Elena en una entrevista con TRIBUNA.