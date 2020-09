Ferrel, un ilustrador que se abre paso en el mundo de la música

Cajeme.- Con talento, horas de trabajo y mucha creatividad Gilberto Ferrel se encuentra cumpliendo uno de sus sueños, al tener la oportunidad de laborar con uno de sus artistas favoritos.

El artista cajemense es un ilustrador que recientemente trabajó con el rapero español Santaflow, artista al que admira desde su época de secundaria y hoy lo contrata para dibujar las portadas de su nuevo disco.

En entrevista con TRIBUNA, Gilberto cuenta cómo logró contactar a uno de sus músicos preferidos para colaborar en su nuevo material.

Yo era superfan de él y también me gustaban mucho las historietas, mucho tiempo estuve dibujando súper héroes. Siempre me llamó la atención colaborar con un músico para ilustrar una portada, me dije: ‘Si algún día logro hacerlo, sería un sueño que fuera con Santaflow’”, recuerda el joven ilustrador.