Estos son los videos más vistos en la plataforma de YouTube de este año 2020

Ciudad de México.- 2020 finalmente terminó, pero eso significa que todas las cosas que dejó este año no estén acabados del todo y una prueba de esos son los Videos más reproducidos en el transcurso del año en YouTube.

Según fuentes oficiales, estos fueron los videos más vistos por todas las personas del mundo y curiosamente algunos llegaron a sorprender debido a que era inimaginable el hecho de que iban a ocupar un lugar en la lista puesto que las temáticas dijeron los videos son completamente diferentes unos de otros mundos otros.

Life is good, Future feat. Drake

Fue publicado el 9 de enero en la plataforma y cuenta con la participación del rapero americano Future y la del cantante Drake. Dura 5 minutos con 36 segundos.

How You Like That, Blackpink

How You Like That del famoso grupo de K-Pop, Blackpink impactó a todos desde su publicación el 26 de junio y es por eso que se convirtió en uno de los más vistos.

Genda Phool, Badshah feat. Payal Dev

Lanzando el 20 de abril por el canal oficial de Sony en la India. Este video encantó a todos y se convirtió en uno de los más vistos a pesar de no ser un género muy popular.

Dynamite, BTS

En los últimos años el grupo BTS se ha convertido en el favorito de muchos, es por eso que no es ni una sorpresa que actualmente unas de sus canciones, la cual se lanzó el 21 de agosto de este año, sea de lo más visto.

Gooba, 6ix9ine

Este es un video de el controversial rapero 6ix9ine y fue publicado el 8 de mayo, a unos cuantos meses de que saliera de la cárcel.