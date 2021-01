Las mejores y más reconocidas series que encantaron a miles durante el 2020

Ciudad de México.- El 2020 ya terminó, pero algunos de sus efectos continúan, pues muchas de las series lanzadas durante el transcurso de este siguen causando impacto.

Es por eso, que la siguiente lista sirve para repasar los mejores programas ya sean de televisión o que fueron sacados vía streaming, que encantaron a todo el mundo por sus historias, elencos y otros interesantes factores.

The Mandalorian

También conocida como Star Wars: The Mandalorian, es una serie ubicada en el universo de Star Wars y se desarrolla después de los eventos de Return of the Jedi. Está protagonizada por Pedro Pascal, Carl Weathers, Gina Carano, Nick Nolte, entre otros.

Gambito de Dama

Es una miniserie estadounidense basada en la novela del mismo nombre, de 1983 de Walter Tevis. Es protagonizada por la actriz Anya Taylor-Joy y se estrenó en Netflix durante octubre de este año.

30 Monedas

Serie de televisión española de misterio y terror dirigida por Álex de la Iglesia. Se estrenó el 30 de noviembre de este 2020 y está protagonizada por Eduard Fernández, Miguel Ángel Silvestre, Megan Montaner, Macarena Gómez y Manolo Solo.

Better Call Saul

A pesar de que lleva años de haberse estrenado, esta serie sigue siendo una de las favoritas pues comienza seis años antes de los eventos de Breaking Bad. Está protagonizada por Bob Odenkirk.

The Crown

Al igual que en el puesto anterior, esta sería ya llevado estrenada algunos años. Pero, fue el hecho de qué en su cuarta temporada se incluyera la historia de la famosa Princesa Diana, que acaparó la atención de mucha gente. Hacer eso si tuvo en el reinado de la Reina Isabel II y está protagonizada por Claire Foy en las temporadas 1 a la 2 y por Olivia Colman en las temporadas 3 a la 4.