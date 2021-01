WhatsApp: La curiosa historia con la que todos decían que la aplicación sería un fracaso

Ciudad de México.- Actualmente, una de las aplicaciones más populares entre las personas para poder mantenerse comunicados es WhatsApp, la cual fue fundada por Brian Acton y Jan Koum en 2009, los cuales desarrollaron la idea debido a una necesidad real que se comenzaba a presentar.

Los desarrolladores de la aplicación, quienes ya estaban en sus treintas, tenían como objetivo democratizar las comunicaciones telefónicas. Tanto Brian como Jan comenzaron con WhatsApp después de dejar su trabajo en Yahoo!, Pero pronto sus ahorros comenzaron a tener dificultades y tuvieron que pedir un trabajo en Facebook, que tampoco funcionó como estaba planeado. Sin embargo, esa serie de fracasos los llevó a desarrollar su creatividad.

El comienzo del la idea no fue fácil e incluso a muchos de los amigos de ambos no les gustó el concepto de la aplicación que inició en el sistema operativo de iOS bajo el nombre WhatsApp inc., en California el 24 de febrero de 2009, se le nombró como WhatsApp, porque sonaba más como lo que está pasando que se alinea con la idea de estados.

Sin embargo, tras varios meses de luchas y de estar trabajando en detalles que podrían ser fastidiosos para las personas, se lanzó en 2009 y destacó como una alternativa perfecta al envío de SMS dentro del país e incluso internacionalmente de forma gratuita, lo que captó la atención de otros sistemas operativos y desde entonces, la aplicación ha sido todo un éxito y cada año se actualiza para dar un mejor servicio a sus usuarios.