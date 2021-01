Estos 5 consejos te ayudarán a vencer tus miedos y tomar decisiones en este año 2021

Ciudad de México.- El 2021 es un año de renovarse, de celebrar la vida y valorar lo que tenemos, seguir adelante pese al panorama, es una de la oportunidades más prácticas para vencer el miedo y dejar fluir la creatividad.

1. Capacidad de discernir

No todo lo que es oro brilla, así que es momento de ver las cosas desde un modo objetivo y profundo. No te atormentes pero pon atención.

2. Valores sólidos

Priorizar lo que es fundamental para nuestra vida, debemos ser firmes en nuestras convicciones y aferrarnos a ellas, para poder tomar decisiones basadas en nuestra propia esencia para regir nuestra de vida plenamente sin sentirnos incómodos.

3. El poder del no

Tomar decisiones es indispensable en los tiempos que vivimos, desde las relaciones y las personas con quienes convivimos, hasta las dinámicas y horarios que tenemos día a día, recuerda que no está mal decir que no algunas veces, date tu propio tiempo y espacio y prioriza tu bienestar antes que nada.

4. Ten paciencia

Todos bebemos tener fe y paciencia, las épocas actuales nos han demostrado de la peor forma que no todo es rápido y que la vida no va al mil por hora, la cultura de la inmediatez ha hecho que dejemos de cultivar el valor de la paciencia y no nos detengamos a observar todo lo que hay que mejorar. Todo es un proceso, ten paciencia.

5. Sabiduría interior

Hoy más que nunca debemos confiar en el poder de nuestra intuición y los valores que tenemos como personas, es el momento de confiar en nuestra experiencia y sabiduría que la vida nos ha dado, para ello debes ser más introspectivo y apreder de los erorres pasados.