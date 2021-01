Las cuatro mejores playas para pasar unas increíbles vacaciones invernales

Ciudad de México.- Recientemente han sido recomendados 4 hoteles o destinos de playa para ir si se desea pasar unas vacaciones invernales lejos del frío y disfrutando del sol, la arena y el mar ya sea con amigos, la familia o en pareja, señalados como los mejores en México.

1.- Lo Sereno, Casa de Playa

Esta opción se encuentra en el puesto uno, pues es una casa a la orilla del mar y da la sensación de que se encuentra en su propio hogar, mientras que se disfruta de paisajes tropicales, pues está rodeada de vegetación y montañas, de igual manera cuenta con un hotel con 10 suits con su propia terraza en otra playa. Ambos cuentan con caminatas por la playa, cabalgatas, deportes acuáticos, surf y yoga.

2.- Mía Bacalar

Este hotel mexicano es considerado una idea excepcional para los amantes de la naturaleza, ya que 7 habitaciones dan unas preciosas vistas a la laguna multicolor y 16 suites con bañeras estilo jacuzzi y vistas al paisaje tropical.

3.- One and Only Mandarina

De igual manera este se recomienda a los amantes de la naturaleza pues su ubicación es frente a la playa en la Rivera Nayarit y el hotel se encuentra en un acantilado rodeado de selva, además de que sus habitaciones se encuentran diseñadas y construidas con las mejores materias primas de la región.

4.- Paradisus Playa Mujeres

Este hotel se encuentra rodeado de manglares naturales protegidos, tienen diversas actividades, por ejemplo, hay un parque acuático ideal para pasar en familia, un spa para relajarse con una gran variedad de masajes y también restaurantes con platillos mexicanos exquisitos.