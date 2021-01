Tacones o tenis; este estilo de leggings es tendencia y luce bien con cualquier zapato

Ciudad de México.-Hablemos de leggings, de zapatos y de lo efectivos que pueden ser cuando sabemos con qué combinarlos y cuándo llevarlos. Sea que busquemos lograr un look elegante o uno relajado, los leggings y sus diferentes tipos de estilo, están ahí para ayudarte con cual sea tu cometido.

Están los clásicos, ajustados de cintura a tobillos, que van bien con zapatos de tacón y tenis; los stirrup, mejor conocidos por sus estribos, ideales para un look elegante, de working girl, sobre todo con zapatos salón; los capri, más difíciles de combinar pero que también hacen buen par con tacones o flats y, finalmente, tenemos los leggings con ruedo abierto que, sencillamente, quedan bien con todos los modelos de calzado nombrados anteriormente y con unos cuantos más, tal y como nos lo ha demostrado más de una prescriptora de estilo.

Victoria Beckham introdujo al mundo en su colección Primavera/Verano 2019, los leggings con una abertura frontal en la bota del pantalón, dándoles un afecto acampanado que los hacía ver diferentes y sumamente chic. En esa oportunidad, Beckham los presentó combinados con botines de punta redonda, en clásico negro y otros colores como el rojo y el dorado.

Los leggings split, como ahora se le conocen trascendieron las pasarelas para conquistar las calles y vaya si lo hicieron. De repente, no había galería de street style en la que no estuvieran y mejor vestida que no se atreviera con ellos.

Si Victoria Beckham sembró la semilla de los leggings split, la estilista y editora de moda australiana, Christine Centenera, fue la encargada de abonar esta tendencia, para ver sus frutos crecer y crecer. Con su marca Wardrobe NYC y su clientela de it girls y celebridades, Centenera convirtió a los leggings split en objetos de deseo, demostrando lo versátiles que pueden llegar a ser y lo bien que se ven con todo tipo de zapatos, más allá de los obvios, quedó claro que lucen igual de bien con unos mocasines que con unas sandalias de tacón.

Ahora, son una pieza clave en la selección de leggings de las mejores vestidas y se han convertido en esa compra que te garantizará darle un nuevo giro a tu clóset, porque créenos, los llevarás en más de un dress code y, por lo tanto, a más de un plan. En otras palabras, son los hermanos glamorosos de la familia de los leggings.

Entonces cuando pensábamos que los leggings quizás comenzarían a menguar ante el auge de otros estilos, llegó 2020 y, de repente, el mundo entero se vio días, semanas y meses vestidos con ropa de casa, fue así como los leggings y todo el loungewear vieron un resurgir, reafirmándose como la tendencia número uno.

Si bien fue el año que nos llevó de vestirnos para vernos bien a vestirnos para sentirnos bien, hubo prendas de nuestro clóset que ciertamente se adaptaron muy bien a este cambio de mentalidad y los leggings split fueron una de ellas, pues son esos pantalones cómodos, fáciles de combinar, que nos ponemos cuando queremos vernos y sentirnos bien.

Y es que así como combinan a la perfección con zapatos elegantes, mocasines y botines, también quedan sumamente bien con tenis, tal y como acaba de confirmarlo la modelo Gigi Hadid, quien llevó unos negros con puffer jacket del mismo color con tenis Nike en color verde fluorescente, que fueron el acento de todo el look pero, claramente, no los únicos protagonistas.