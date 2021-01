WhatsApp sale en defensa de las acusaciones en su contra sobre la privacidad de sus usuarios

Ciudad de México.- Este martes, los encargados de la aplicación de mensajería, WhatsApp, informaron que dichas acusaciones en su contra por la privacidad es falsa, al asegurar que ellos nunca revisan los mensajes privados.

Queremos abordar algunos rumores y ser 100 por ciento claros para proteger la privacidad de tus mensajes con cifrado de punta a punta”; comunicó.

Con respecto a las declaraciones de que vendían las conversaciones en Facebook, gracias a las modificaciones en sus política de privacidad, ellos informaron que ninguna actualización afecta a sus usuarios.

Las actualizaciones en nuestra política de privacidad no afectan la privacidad de tus amigos y familiares. Puedes conocer más sobre cómo protegemos tu privacidad y datos, NO compartimos estos con Facebook”, agregó.

Por último sacaron seis puntos esenciales, en los cuales afirman que todo es solo un rumor, pues no pueden ver los mensajes privados ni escuchar sus llamadas, ni tampoco Facebook, además de que no hay registro de a quienes le mandan mensajes, también no pueden ver las ubicaciones de usuarios.