Estas son las dietas que expertos no recomiendan seguir para este 2021

Ciudad de México.- Uno de los temas que más invaden al mundo en estos momentos es la salud, que junto a la tendencia anual de la búsqueda de dietas para cumplir metas puestas el 1 de enero, expertos de la U.S. News and World Report han realizado un raking de las dietas que no recomiendan seguir para este 2021, como lo han hecho desde hace varios años.

Expertos para dar sus recomendaciones y definir si se deben o no seguir, se basan en los beneficios a largo plazo, pues esto conlleva a un impacto a la salud y si resulta negativo piden que no se realice.

1.- Keto

En el puesto 1 de este año se encuentra la keto, dieta que es muy famosa y que siguen celebridades como Chiquis Rivera, pues según los nutricionistas "esta dieta está fundamentalmente en contra de lo que sabemos sobre mantener la salud a largo plazo", además de que no ayuda a prevenir enfermedades como la diabetes y no mantiene una buena salud cardiovascular, que es lo primordial que se sigue al momento de iniciar una vida más saludable.

2.- Dukan

Al igual que la keto, la Dukan no es recomendada pues solo permite que en los platillos se ingiera solo un 28 por ciento de frutas y vegetales, siendo el 72 por ciento consumo de origen animal, lo que según expertos es la formula contraria a lo que se sabe ayuda a una buena salud a largo plazo.

3.- Whole 30

Esta dieta aunque no limita cantidad de carbohidratos sí es bastante restrictivo y quitan ciertas proteínas vegetales, como la quinoa, que el cuerpo necesita, por lo que aunque sea muy efectiva no es sana a largo plazo.

4.- Atkins

Al igual que el resto de las dietas que se encuentran en los primeros tres lugares, restringe demasiado el consumo de hidratos de carbono y no es beneficioso para la salud hablando de largo plazo.