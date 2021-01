Cosas que las personas suelen hacer pero que los perros no soportan para nada

Ciudad de México.- Algo que ha sido comprobado miles de ocasiones, es el hecho de que el perro es el mejor amigo del hombre, ya sea por historias contadas o bien, por algunos hechos que han transcurrido durante años. Por lo que es normal que haya familias con alguno de mascota.

Sin embargo, a pesar de verse completamente amistosos o cercanos a los seres humanos, hay algunas cosas que odian totalmente pero que suelen soportar por el amor que tienen a sus dueños, por lo que la siguiente lista explica cuales son y por qué.

Acercamientos

A los perros no les gusta cuando los humanos se les acercan a la cara, por lo que es necesario evitar poner las manos en la cara de un perro, acercarse demasiado o correr hacia ellos. Esto es especialmente importante si el perro no conoce bien a la persona.

Abrazar

Suele parecer bastante tierno cuando una persona y su canino se "abrazan", sin embargo, a ellos esto les desagrada bastante por que no soportan que se invada su espacio ya que puede percibirse como una amenaza.

No dejarles explorar

Los perros disfrutan pasear por algo más que el ejercicio ya que les da la oportunidad de explorar el mundo principalmente a través del olfato. Por lo que el no dejarlos hacerlo o interrumpirlos, les puede parecer bastante molesto y poco amable por parte de sus dueños.

Gritos

No les gusta que les griten ni que les castiguen con dureza. Si se tiene un perro sensible o temeroso, es posible que los gritos y los castigos severos realmente molesten o asusten al animal, puesto que a pesar de que no entienden las palabras, son capaces de percibir las emociones.

Vestirlos

Los animales odian que los vistan al menos de que estén acostumbrados desde cachorros. El hecho de ponerles algunas prendas llegan a enfadarlos debido a que se sienten muy incómodos con eso, debido a que no les permite moverse con comodidad.