Archivo revela la existencia del jorobado de Notre Dame: era un carpintero

Ciudad de México.- El escritor francés Victor Hugo, que en realidad se llamaba Victor Marie Hugo según su acta de nacimiento, nació en Besanzón, 26 de febrero de 1802.

Fue un poeta, dramaturgo y novelista romántico, considerado como uno de los más importantes en lengua francesa.

En el año de 1831, publicó su novela cumbre llamada Nuestra señora de París, la cual se compone de once libros. De aquella obra se desprende un personaje emblemático: Quasimodo, un jorobado sordo.

Fue tal la trascendencia de dicho personaje hasta nuestros días que los estudios Disney, al momento de llevar a la pantalla grande la obra, decidió nombrarla El Jorobado de Notre Dame.

Siempre se pensó que el jorobado era producto de la imaginación de Victor Hugo, sin embargo a principios de este siglo, la galería Tate de Londres reveló un archivo perteneciente a su acervo, en el que se indicaba por primera vez que hubo, en la época del escritor, un jorobado que trabajó como carpintero en la Catedral de Notre Dame.

El archivo se trata de las memorias de Henry Sibson, siete volúmenes, en los que se relata la vida de un aventurero inglés prácticamente desconocido, quien viajó por Europa durante el siglo XIX y que fue contratado como escultor, en 1820, para trabajar en París.

Sibson menciona que en los estudios, donde se encargaban de ejecutar los trabajos de decoración precisamente para la catedral, conoció a 'monsieur' Trajan, a quien cataloga como digno, paternal y amable.

Sibson agrega:

('monsieur' Trajan) Tallaba bajo las órdenes de un escultor del Gobierno cuyo nombre he olvidado porque no tuve relación con él. Todo lo que sé es que era jorobado y no le gustaba mezclarse con los talladores".