Efemérides de este 27 de marzo: ¿Qué pasó un día cómo hoy?

1899: el ingeniero y físico italiano Guglielmo Marconi establece la primera conexión mediante telegrafía sin hilos entre Inglaterra y Francia.

1964: en Alaska sucede un fuerte terremoto de 9,2 grados a una profundidad de 35 kilómetros y provoca un tsunami.

1987: en Los Ángeles (California), el grupo de rock U2 toca por primera vez la canción Where the streets have no name en la azotea de una tienda de licores antes del concierto The Joshua Tree en la misma ciudad.

1989: en Washington (capital de Estados Unidos), un hospital anuncia la realización del primer trasplante conjunto de páncreas y corazón a un diabético de 45 años de edad.

2010: se conmemora la cuarta edición de La hora del planeta, en esta ocasión fue de 8:30 pm a 9:30 pm, hora local de cada país.