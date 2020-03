Efemérides de este 6 de marzo; ¿Qué pasó un día cómo hoy?

Ciudad de México.- Un día como hoy pero de 1902, se legaliza la creación del club de futbol Real Madrid, uno de los clubes más importantes y ganadoras de la historia. ¿Qué más ocurrió un día cómo hoy?

1831: en el Teatro Carcano de Milán (Italia) se estrena la ópera La sonnambula, de Vincenzo Bellini.

1836: en Texas termina el sitio de El Álamo, cercado por 1400 soldados mexicanos. Mueren los 187 voluntarios texanos, entre ellos Davy Crockett y el coronel Jim Bowie.

1853: en Venecia se estrena la ópera La Traviata, de Giuseppe Verdi.

1899: en Alemania, la empresa farmacéutica Bayer registra la aspirina como marca registrada.

1902: en Madrid, se legaliza oficialmente el Real Madrid Club de Fútbol, nacido a finales de 1900.

1934: en Reino Unido, el Partido Laborista vence por primera vez en las elecciones generales.

1957: Ghana se independiza del Imperio británico.

1970: en el Reino Unido, The Beatles publican su penúltimo sencillo, Let It Be.

1983: en Alemania, Helmut Kohl y su partido recuperan el poder.

1986: último avistamiento del cometa Halley en las cercanías de la órbita de la Tierra; se calcula que la siguiente visita sea en el año 2061.