El ciclo del cine de David Bowie se proyectará en la Cinegoga

Hermosillo, Sonora.- Hablar de David Bowie y su importancia en el mundo cinematográfico es uno de los objetivos del nuevo ciclo de cine que realizará esta semana Cinegoga, mismo que estará dedicado a éste artista que representa una de las figuras más emblemáticas de la cultura contemporánea.

El maestro José Abril expresó que el ciclo busca reflexionar sobre la dimensión de Bowie como el ícono que es a través del cine



El ciclo comenzará este lunes a las 17:00 horas con la proyección de The Man Who Feel to Earth, película en la que David Bowie interpreta a un extraterrestre que llega a la Tierra en busca de agua para salvar a su planeta de una sequía extrema.

La película rompe los estándares de otros trabajos de ciencia ficción de su época, tiene una visión completamente distinta sobre la llegada de seres extraterrestres a la Tierra y a su vez, es una mirada introspectiva a nuestra cultura y sus valores”, comentó Yohana Hernández.

La cofundadora de Cinegoga destacó que esta obra cuenta con un trabajo visual impresionante, mismo que sirve de escenario para el primer papel protagónico de David Bowie.

Para todo público

Durante el ciclo, que concluirá el próximo viernes, se presentarán debates guiados por el docente, José Abril, quien ha colaborado activamente en el cineclub.



Él propuso este ciclo; será el encargado de presentar y guiar el debate; hemos colaborado con él en varias ocasiones para presentar ciclos de cine, y la curaduría es seleccionada por él mismo”, añadió Yohana Hernández.



La agrupación Cinegoga invita a que estudiantes y público en general asistan a estas funciones gratuitas, mismas que se realizarán lunes, martes, jueves y viernes a las 17:00 horas en el auditorio de Psicología y Comunicación de la Universidad de Sonora.

La cartelera