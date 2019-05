El primer 'Rock and Roll' de la historia se estrenó un día como hoy hace 64 años

Ciudad de México.- Rock Around the Clock, que traducida al español podría llamarse Rock a toda Hora o Al Compás del Reloj es una canción de 'Rock and Roll' escrita en 1952 por Max C. Freedman y James E. Myers.

La primera grabación del tema corrió a cargo del grupo italo-estadounidense Sonny Dae and His Knights, pero nunca fue estrenado.

La versión más famosa es la realizada por Bill Haley & His Comets Cometas el 14 de abril de 1954, aunque no fue estrenada sino hasta el 7 de mayo de 1955.

Fue la primera que llegó al número uno en la lista de ventas en los Estados Unidos. También fue número uno en el Reino Unido y en Alemania. Está considerada por la revista Rolling Stone como la número 158 en su lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos.

Después, otros músicos realizaron algunas versiones del mismo tema, como por ejemplo la banda de punk Sex Pistols, que incluyó la suya en la banda sonora de The Great Rock 'n' Roll Swindle y la banda belga Telex.

En 1958, la cantante y vedette Gloria Ríos grabó una versión al español del tema Rock Around the Clock que se tituló El relojito, con un peculiar estilo que mezclaba la voz con el baile y la música de una orquesta en vivo.