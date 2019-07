En Guadalajara, lanzan programa cultural para artistas con discapacidad

Guadalajara, Jalisco.- La Secretaría de Cultura Jalisco, el British Councily y los Ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan han presentado 'Trazando Posibilidades', un encuentro cultural inclusivo que busca llegar a nuevas audiencias con el objetivo de fomentar una sociedad más diversa y abierta.

Este programa fue creado especialmente para los artistas que cuentan con alguna discapacidad. Dicha plataforma se realizará en Guadalajara, Jalisco, los días 6, 7 y 8 de diciembre, con motivo del Día Internacional de Personas con Discapacidad.

Entre las actividades descatadas que se realizarán en 'Trazando Posibilidades', se encuentran las puestas escénicas de Reino Unido Drag Syndrome, In Between Spaces y Just a few words.

Drag Syndrome es una compañía de teatro conformada por personas con Síndrome de Down, que monta un show drag. Just a few words es un monólogo de Nick Russel, un hombre tartamudo que ganó el festival Cardif Fringe.



Por otra parte, In Between Spaces de la compañía Singdance, muestra la perspectiva de las personas con discapacidad auditiva. El encuentro se realizará en El Teatro Degollado, El Edificio Arróniz y el Teatro Alarife Martín Casillas.