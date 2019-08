Jesús Manuel, un joven que dejará todo en su ciudad para cumplir su sueño

Navojoa, Sonora.- Con apenas 19 años de edad, Jesés Manuel González Miranda decidió aventurarse a vivir un sueño que lo ha motivado desde su infancia, pues se encuentra a punto de participar en el Festival de Cine en Chile, en el que el jóven debutará como director de un cortometraje.

En una entrevista para Tribuna, el estudiante de cine comentó su experiencia, inspiración y los sacrificios que ha tenido que hacer a su corta edad para dedicarse a su pasión.

¿Qué fue lo que te inspiró a estudiar cine?

Yo recuerdo que desde pequeño siempre me llamaron la atención las cámaras y ver películas; conforme fui creciendo esa inquietud nunca me abandonó y yo decía que quería estudiar algo relacionado con hacer películas, así que investigué cerca de mi ciudad pero no era lo que yo quería, hasta que con la ayuda y el apoyo de mis papás decidí estudiar en la Ciudad de México y vivo con una tía, lo cual ha hecho esta experiencia más sencilla para mí".

En algunos días participarás en Chile, ¿Cómo fue que nació el proyectoque presentarás ahí?

En la escuela que estudio, que es SAE Institute, desde el primer semestre comenzamos con la práctica, entonces me enteré que existía el Festival en Valparaíso, Chile, que se llama Ojo de Pescado Work in Progress, el cual va dirigido al ámbito estudiantil donde el premio es ayudarte a concluir tu cortometraje apoyándote económicamente con la postproducción, que es lo que yo busco, terminar las escenas finales de mi historia".

¿Cuál es la trama de tu cortometraje?

Es una historia de suspenso de unos niños que se meten a la escuela mientras sus papás asisten a una junta; juegan a las escondidas y descubren que las historias de un niño que se quemó ahí hace muchos años parece no ser un mito. Yo me inspiré en las típicas historias que todos escuchábamos de niños en nuestras primarias y secundarias, en las cuales siempre había una niña muerta o antes era un cementerio".

¿Cómo fue el proceso para realizarlo?

Este proyecto comenzó hace mas o menos un año y lo hicimos en la escuela, ahí nos apoyan con el equipo para grabar pero la búsqueda de los actores, la paga, la comida y transporte corre por nuestra propia cuenta. Es una carrera muy demandante y siempre tienes que estar a la altura de tus compañeros, pero esto me gusta mucho porque siempre me anima para seguir adelante y no desanimarme a pesar de ser un poco cansado y difícil vivir tan lejos de mi familia y amigos".

¿Cómo te sientes al estar a pocos días del festival?

Muy emocionado porque no era algo que yo estaba buscando, cuando estás en el mundo del cine descubres que existen muchas oportunidades como esta y sin pensar en quedar seleccionado, me atreví a mandar mi cortometraje que se llama Las escondidas y dura 7 minutos aproximadamente, y al parecer les gustó. Yo me enteré por redes sociales y estoy muy feliz porque tengo el apoyo de mis compañeros y sobre todo de mi familia".

¿Tienes algún consejo para los jóvenes que su sueño también es ser cineastas?