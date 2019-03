La cajemense Dora Luz Sarmiento vuelve a exhibir su obra en París

Ciudad Obregón, Sonora.- Muy entusiasmada y contenta se mostró la artista cajemense Dora Luz Sarmiento en la entrevista que amablemente concedió a Tribuna, donde relató cómo fué su estancia en Europa en la última exposición en la que recientemente participó.

Dicha muestra pictórica tuvo lugar en París, Francia en el Grand Palais, que es el principal operador cultural europeo, donde participó junto a mil 500 artistas originarios de diversos países.

¿Es la primera vez que visitas Europa gracias a tus pinturas?

No, fíjate que gracias a Dios ya había expuesto en Europa en otras cuatro ocasiones , pero la verdad ninguna con la magnitud de esta. La primera vez fué hace como 8 años.

¿Como llegó tu talento al otro lado del atlántico?

Fue gracias a un amigo de Tucson que estudió artes en París. A él lo invitaron para hacer un vínculo entre Francia , Estados Unidos y México, debido a que él es mexicano pero vive en Estados Unidos. Este vínculo era para invitar a artistas a exponer a estos países. Así inició Art Exchange o Intercambio Artístico. Así fué como mis obras fueron a Francia al igual que yo. Aquí en México la exposición fué en Los Cabos. Así se fueron moviendo obras y pintores. Esto fué como en el 2013, y así me empezaron a conocer en Europa y a invitar a participar en otras exhibiciones.

¿Cuál fué la exposición más interesante, antes de la última?

Todas han sido una experiencia única, pero fíjate que el Consulado de México en París en el 2018 realizó una exposición muy padre, todo organizado por ellos, donde había tanto artistas mexicanos como de todo el mundo, pero prevalecían los mexicanos.

¿Cuál fué su papel dentro de la exposición en Grand Palais?

Pues estuvimos ahora como en delegación mexicana, donde participamos 13 artistas como colectivo mexicano, pero en toda la exposición participaron mil 500 artistas, con una sola obra por cada uno. Asistieron más de 35 mil personas.

¿Como se llamaba la obra con la que participó?

Mi obra se llama Sueños Reales, es muy mexicana, simbólico por la cuestión de los alebrijes, llamaba mucho la atención, obviamente por los colores dentro de la pintura.

¿Que significó para Dora Luz esta oportunidad?

La verdad para mí fue como un sueño, porque, para empezar, te impone el espacio, es un edificio de siglos, espectacular, la gente que participó en esto, los diferentes pintores, los artistas mexicanos, la verdad es una experiencia inolvidable.

¿Que continúa para Dora Luz?

Muchas más exposiciones, ahora en marzo participo en una exposición en Puebla, donde me pidieron 3 autorretratos, en tonos azules. Así se llama la exposición: Azules. La verdad yo nunca había pintado un autorretrato, pero esto es de arriesgarse. Son 70 artistas los que participan, con 3 autorretratos cada uno. Todos son de la misma medida. Para presentarlos se acomodan en forma de mural y es todo un espectáculo, porque se ven divinos juntos. También continuo con talleres y muchas cosas más, para que me sigan en mis redes sociales y me conozcan.