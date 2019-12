La importancia que tenían los gatos en el pasado

Ciudad de México.- Estos animales eran de suma importancia para así mantener las calles limpias de plagas en las épocas antiguas.

Los gatos no fueron simplemente mascotas de casa, si no por el contrario tenían un uso higiénico. A los gatos se les conocía como un método para combatir plagas de manera natural, y llegaron a América desde Europa en el siglo XVIII con el objetivo de combatir la sobredosis de roedores, debido a que no había ninguna otra forma de combatir estos animales in poner en riesgo a la población con el uso de veneno.

Hoy en día con el paso del tiempo, se han vuelto de un uso constante común en los hogares como mascotas, pero no por eso siguen siendo excelentes cazadores.