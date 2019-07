Valeria Luisellie, la mexicana que destaca en la literatura inglesa

Ciudad de México.- Valeria Luiselli de 36 años de edad, es una escritora mexicana que forma parte de la lista de finalistas que aspiran obtener el prestigiado Premio Booker.

Valeria fue seleccionada debido a su novela Lost children archive (El archivo de los niños perdidos), y podría ser la ganadora del reconocimiento el próximo 14 de octubre del presente año.

Su obra narra la situación de los niños migrantes en Estados Unidos, y estará disponible en México a partir de septiembre bajo el nombre de Desierto sonoro.

La mexicana ha destacado entre otros 12 escritores como John Lanchester, autor de The Wall, Deborah Levy que escribió The Man Who Saw Everything y Elif Shakaf, nominado por 10 Minutes 38 seconds In this Strange World.