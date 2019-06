'Tata' Martino preferiría ir a jugar a Copa América que a Copa Oro

Los Ángeles, EU.- Gerardo Martino entiende que la Selección Mexicana requiere de una competencia como Copa América para seguir creciendo en todos los sentidos, pero también sabe que el futbol es un negocio en el cual la Concacaf requiere de México y gracias a eso se pueden cobrar los sueldos que se pagan en el futbol mexicano.

Puedo recomendar competir pero yo soy solo el entrenador y no depende de mí, si fuera así seguro estaríamos en la Copa América y los clubes en la Libertadores porque fueron buenos momentos donde los equipos mexicanos estuvieron como Tigres, América, Cruz Azul y me parece que es importante pero lo cierto es que no sucede y no depende de mí”, destacó el seleccionador argentino