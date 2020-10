¡Hay tiro entre los Chávez! El Junior responde a las críticas de su padre: "Yo lo cuide en su adicción"

Ciudad de México.- Al igual que su padre, Julio César Chávez, el Junior se caracteriza por ser un hombre frontal y que dice las cosas como son, 'sin pelos en la lengua', por ello el excampeón no se guardó nada y respondió a la crítica de su padre, quien aseguró que le faltó 'hambre' en el boxeo para mantenerse.

El 'César del Boxeo' volvió a arremeter contra su hijo tras la reciente derrota del Junior ante Mario Cázares, la misma noche que su padre se medía en una pelea de exhibición, aunque de auténtico alarido, contra Jorge 'Travieso' Arce, sin embargo, el mayor de los Chávez Carrasco no se quedó callado.

No era hambre de que me faltara dinero, porque mi papá se había quedado sin nada, se habían divorciado mis papás y yo cuidé toda la vida a mi papá en su adicción".

Explicó también que, contrario a lo que se piensa que por ser hijo del 'Gran Campeón Mexicano' se le ha dado todo en el boxeo, ha sido su trabajo lo que le ha permitido llegar a ser campeón, lo cual quiere conseguir nuevamente.

Todo eso me dio hambre para ser campeón del mundo y para continuar, a pesar de que no siempre me han ayudado, como la última decisión", sentenció Julio César Chávez Jr.