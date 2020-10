La FIFA contempla realizar la copa del mundo cada dos años

Suiza .- El exdirector técnico del Arsenal y ahora director de la FIFA Arsène Wenger tiene como uno de sus objetivos que las Copas del Mundo y Eurocopas se desarrollen cada dos años, ya que probablemente sería lo más apropiado para un mundo moderno.

El estratega también tiene varias ideas para innovar en el futbol y una de ellas es cambiar el fuera de lugar, saque de banda y tiros de esquina.

Fuera de lugar: "A mí me gustaría cambiarlo y que no se señalara fuera de juego mientras una parte de tu cuerpo con la que puedas anotar esté en línea con el defensor. Puede ser una ventaja notable para el delantero porque obligaría a los defensas a jugar más arriba”. Saque de banda: "Me gustaría cambiar la regla del saque de banda. A cinco minutos del final, un saque de banda debería ser una ventaja pero de hecho, lo que consigues es jugar nueve contra diez y las estadísticas muestran que ocho de cada diez veces pierdes el balón. Por lo tanto, en tu mitad del campo, se debería poder jugar con los pies". Tiros de esquina: "También estamos considerando otras cosas: un saque de esquina que sale del terreno de juego y vuelve a entrar podría ser válido, esto generaría nuevas oportunidades de gol". Declaró en una entevista