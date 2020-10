¡Por fin!; los Titans no reportan positivos y podrán jugar contra los Bills

Nashville, Estados Unidos.- Los Titans de Tennessee no registraron nuevos casos de coronavirus y podrán ser anfitriones de los Bills de Buffalo la noche del martes.

Buffalo (4-0) viajó a Nashville la noche del lunes, pero los Titans precisaban de otro día sin resultados positivos para que el partido se pudiera disputar.

Los Titans (3-0) fueron afectados por el primer brote de COVID-19 de la NFL, con ocho casos confirmados el 29 de septiembre, día en el que sus instalaciones fueron cerradas. El total de positivos alcanzó los 24 entre jugadores y empleados.

Tennessee no ha tenido resultados positivos en seis de los últimos nueve días, según la persona que pidió no ser identificada debido a que tanto la NFL como los Titans no comentaron sobre los resultados de las pruebas.

El último partido de los Titans fue el 27 de septiembre, en el que vencieron 31-30 a los Vikings en Minnesota. Regresaron a sus instalaciones el sábado pasado y recibieron la autorización de la NFL para entrenar el domingo.

