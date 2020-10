Igor Lichnovsky se despide de Cruz Azul; “no me valoraron”, asegura

Ciudad de México, México.- Después de 10 días desde que se filtró su salida del Cruz Azul y dos de hacerse oficial, Igor Lichnovsky se despidió de La Máquina.

“Si alguien se va de una empresa es porque no te valoró o algo hicieron mal para que te quieras ir”, remató el chileno.

En un video publicado en redes sociales, el andino dijo adiós y explicó su motivo para firmar con el Al-Shabab Club, de Arabia Saudita. El defensa se basó en su creencia a Jesús como la razón por la de su marcha de la Ciudad de México.

“Si creen que el futbol, la Novena, es la solución o la felicidad que le hace falta a tu vida, te engañas. La Novena, o cualquier trofeo, es la consecuencia de hacer las cosas bien y dar el máximo de ti cada día”, comentó el sudamericano, sobre el anhelo del club por reconquistar la Liga MX, título que no gana desde 1997.

“En cuanto a mí, he dado lo mejor, lo máximo cuando jugaba, y también cuando no me tocó, eso es ser un profesional”, explicó. El chileno se reunirá con Pedro Caixinha, timonel que lo llevó al Cruz Azul en 2018.

Fuente: Agencia El Universal