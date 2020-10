Roberto López: “Donde me ponga el mánager, voy a ayudar al equipo de Yaquis”

Ciudad Obregón, México.- Con la reciente incorporación del experimentado pelotero Roberto López, el Club Yaquis de Obregón tendrá un aporte importante, tanto en los jardineros como en la primera base.

López llegó al conjunto cajemense en un cambio definitivo con Sultanes de Monterrey, que recibieron los derechos del joven pitcher Jaime Meléndez.

“Todos los cambios son muy buenos en la vida y espero que éste sea benéfico para todos. Los muchachos me recibieron muy bien, a muchos ya los conocía de otros equipos y pues contento de venir y aportar mi granito de arena a esta organización”, fueron las primeras impresiones del jugador mexicoamericano.

“Yo me siento cómodo jugando en los jardines o en la primera base, sea donde sea que me ponga el mánager voy ayudar al equipo. Afortunadamente estoy sano físicamente, no me duele nada y en lo personal estoy trabajando desde hace meses atrás por lo que estoy listo para jugar”, comentó el nuevo elemento de Yaquis.

En la campaña pasada, López, de 35 años de edad, participó en 18 encuentros con Monterrey, donde anotó 2 carreras, impulsó 4 y concluyó con un porcentaje de bateo de .263.

“Para mi es un honor defender los colores de una organización con gran prestigio como Yaquis. Veo que hay un talentoso grupo de jugadores y no me cabe la menor duda de que tenemos equipo para lograr el campeonato”, puntualizó Roberto López.

En nuevo integrante de la ‘Tribu’ también ha portado los colores de Águilas de Mexicali y Cañeros de Los Mochis.



Fuente: Yaquis.com.mx