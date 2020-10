La Volpe admite que fue un error no llevar a Cuauhtémoc Blanco a Alemania 2006

Ciudad de México.- Ricardo Antonio La Volpe siempre se ha visto como un técnico sumamente conocedor del futbol, un estratega como pocos, pero también con una arrogancia que le ha causado problemas con personajes como Hugo Sánchez y con el propio Cuauhtémoc Blanco, de quien recientemente habló y aceptó su error de no llevarlo a la Copa del Mundo de Alemania en 2006.

Para sorpresa de muchos, 'El Bigotón' como se le conoce, aceptó haberse equivocado en su idea de dejar fuera de su lista para el mundial a Cuauhtémoc Blanco, pues el técnico argentino contaba con el 'Guille' Franco, por ser un jugador más de explosión, sin embargo, el naturalizado no anduvo en esa justa mundialista.

Hoy te reconozco que ni Kikín (Fonseca) ni (Omar) Bravo eran jugadores explosivos ni desequilibrantes, para mí lo era el Guille Franco, pero al Guille no lo tuve, si yo hubiera sabido que no se iba a recuperar, hoy te digo que dejaba al Guille y me llevaba a Cuauhtémoc al Mundial, pero qué iba yo a saber. Eso sí, el más inteligente de todos era Cuau".