Irak 'Magnífico' Díaz regresa al ring en diciembre y le lanza un reto al 'Chocolatito' González

Ciudad Obregón, Sonora. - El mejor peleador cajemense de la actualidad, Irak ‘Magnífico’ Díaz ya tendría fecha y rival para su regreso al ring y sería en el mes de diciembre ante el exmonarca mundial Suriyan Satorn.

Este combate sería de gran expectativa para el de la Valle Verde, pues sabe que una victoria en contra del tailandés lo pondría en la mira de un campeonato mundial en el 2021.

Aunque todavía no es oficial el regreso del ‘Magnífico’ el propio pugilista le confirmó a Tribuna que sus promotores le confirmaron que antes de que cierre el año peleará en Cajeme ante su gente.

Me encuentro trabajando muy duro, me dijo mi promotor que voy a pelear en diciembre aquí en Obregón, ante el exmonarca mundial Suriyan Satorn, por eso vengo con todo”.

Actualmente Irak es clasificado mundial y tiene en su récord victorias ante peleadores de la talla de Hernán ‘Tyson’ Márquez y el ‘Nica’ Concepción, además de hacerle un gran combate al que en ese entonces era el campeón mundial peso supermosca del CMB, Srisaket Sor Rungvisai.

Ya hemos peleado con más de cinco excampeones mundiales, solamente me falta la cereza en el pastel que es el campeonato mundial y para eso estamos preparados, en el 2021 estoy seguro que lo vamos a conseguir, seré campeón en la división supermosca”. Dijo el ‘Magnífico’.

Después de salir con la mano en alto en diciembre el de Ciudad Obregón desea enfrentar a uno de los mejores boxeadores de la actualidad como lo es Román ‘Chocolatito’ González.

“Después de ganar en diciembre, primero Dios, me gustaría medirme ante el ‘Chocolatito’ sería una gran pelea, esas oportunidades no se pueden rechazar. Hace dos años iba a pelear con él, pero no se dieron las cosas, así que ahora estoy listo para darle lo que se merece”.